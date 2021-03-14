У Молдові можуть ввести надзвичайний стан на два тижні через ситуацію з COVID

Вона зазначила, що в подальшому прогнозується продовження збільшення приросту нових випадків зараження. Через що слід вжити низку заходів, пов'язаних з обмеженнями і прискоренням вакцинації.

"У зв'язку з погіршенням ситуації і поганими прогнозами ми вирішили, що необхідні більш суворі заходи. Мова йде про безпеку та інтереси держави. На засіданні ми вислухали жорсткі зауваження фахівців в області охорони здоров'я: втрати порівнянні з щоденним катастрофою літака з нашими громадянами. Тому пора перестати ховати голову в пісок", — сказала Санду.

У Молдові з початку лютого спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. Наприклад, з показника в 683 випадки 28 січня до 1896 випадків 11 березня.

На 13 березня в Молдові від коронавіруса прищепили 11 431 людина. Населення країни - 4,027 мільйона чоловік.