У Молдові екс-невістку Ющенка назвали причетною до крадіжки мільярда

Фото: Єлизавета Ющенко (з відкритих джерел)

Екс-невістка Ющенка отримувала на особистий рахунок гроші з молдовських банків

Ім'я колишньої невістки третього президента України Віктора Ющенка Єлизавети фігурує серед причетних до крадіжки мільярда доларів з банків Молдови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомляється, у четвер 11 липня лідер молдовської "Нашої партії" Ренато Усатий представив неоприлюднену раніше версію другого звіту американської компанії Kroll щодо розслідування крадіжки мільярда доларів. Детективи простежили шлях понад 30 млн доларів.

У звіті йдеться про те, що гроші з молдовських банків виводилися на рахунки компаній, пов'язаних з колишнім лідером Демократичної партії Владом Плахотнюком. Також іноді гроші виводилися на особисті рахунки Плахотнюка або на рахунки іноземців.

Так, серед іноземців, які отримували на свої рахунки гроші з молдовських банків, опинилася Єлизавета Ющенко. Вона отримала 50 тисяч доларів на свій банківський рахунок в Сполучених Штатах.

Зазначимо, що у 2015 році у Молдові виявили виведення майже мільярда доларів з трьох великих банків Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг. Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам були повернені з активів держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що молдовський олігарх Влад Плахотнюк вирішив покинути посаду очільника Демократичної партії. За словами Плахотнюка, такими діями він дав можливість партії більш активно та професійно розвиватися в опозиції.