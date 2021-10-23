Молдова і Росія не погодили умови нового контракту на газ

Молдавська делегація в Москві не змогла домовитися про умови продовження контракту про постачання газу з російським держконцерном "Газпром". Вона відбула до Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Переговори тривали два дні. Постачання газу в Молдову після 1 листопада опинилися під загрозою після того, як молдавська сторона не погодилася на російську пропозицію нібито "справедливої ринкової ціни" з наданням додаткової знижки 25 відсотків, наполягаючи на зниженні ціни у два рази нижче ринкової.

Умовою надання знижки російська сторона назвала повернення заборгованості за поставлений газ у розмірі 700 млн доларів, на що молдавська делегація не погодилася.

Молдавську сторону представляли віцепрем'єр Владислав Кульмінський і Андрій Спину, а також голова правління АТ "Молдовагаз" Вадим Чебан, З російської сторони в переговорах брали участь заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, представники "Газпрому" і уряду Росії.