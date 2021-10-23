RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Молдова і Росія не погодили умови нового контракту на газ

Автор: Артур Родивилов

Молдавська делегація в Москві не змогла домовитися про умови продовження контракту про постачання газу з російським держконцерном "Газпром". Вона відбула до Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Переговори тривали два дні. Постачання газу в Молдову після 1 листопада опинилися під загрозою після того, як молдавська сторона не погодилася на російську пропозицію нібито "справедливої ринкової ціни" з наданням додаткової знижки 25 відсотків, наполягаючи на зниженні ціни у два рази нижче ринкової.

Умовою надання знижки російська сторона назвала повернення заборгованості за поставлений газ у розмірі 700 млн доларів, на що молдавська делегація не погодилася.

Молдавську сторону представляли віцепрем'єр Владислав Кульмінський і Андрій Спину, а також голова правління АТ "Молдовагаз" Вадим Чебан, З російської сторони в переговорах брали участь заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, представники "Газпрому" і уряду Росії.

Раніше того ж дня парламент Молдови оголосив надзвичайний стан строком на один місяць через газову кризу. Зараз потреби молдавської енергосистеми в газі покриті лише на 67%.

Україна готова надати Молдові допомогу у постачаннях деякого обсягу газу, це питання буде розглянуто урядом, заявив секретар Української Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазМолдова