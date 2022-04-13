Молдова вирішила повернути посольство до Києва

Посольство Молдови відновить роботу в столиці України після кількох тижнів перебування у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис представництва у Facebook.

Молдовське посольство знову працюватиме в Києві. Тамтешні дипломати змушені були покинути столицю 14 березня.

"Із 15 квітня 2022 року посольство Республіки Молдова в Україні відновить свою діяльність у Києві в повному обсяз", – йдеться в повідомленні.

Основний персонал дипломатичної місії повернеться до столиці зі Львова. Натомість консульський відділ тимчасово базувався у Чернівцях. Консульство Молдови в Одесі продовжує працювати в звичному режимі.