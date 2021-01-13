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Молдова продовжила надзвичайну ситуацію до середини лютого

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 13 січня, влада Молдови продовжила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я до 15 лютого. Попереднього разу НС оголосили з 30 листопада до 15 січня.

Про це повідомляє NewsMaker.

Таким чином, в країні до середини лютого продовжиться заборона на роботу нічних клубів та караоке. Ресторани й кафе зможуть працювати з 7 до 22 години, а вночі - лише на доставку.

Крім того, у цей період театри зможуть працювати при заповненні зали лише на 50%, однак кінотеатри будуть зачинені. Збережеться заборона відвідувати парки розваг, зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики.

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Влада не забороняла святкування до 50 осіб, але такі зібрання не можна проводити біля публічних та навчальних установ або лікарень. Також з 16 січня національним спортивним федераціям дозволили проводити змагання без глядачів, а школам - олімпіади.

Разом з тим в Молдові продовжили заборону на в’їзд іноземців з країн "червоної зони.

Нагадаємо, у лютому Молдова має намір розпочати масову вакцинацію від коронавірусу. Вона буде безкоштовною і пройде в три етапи.

Крім того, Румунія надасть Молдові партію вакцини від COVID з того обсягу, який отримує в рамках Євросоюзу. На сьогодні мова йде про 200 тисяч доз.

Прогноз погоди
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