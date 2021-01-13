Молдова продовжила надзвичайну ситуацію до середини лютого

Сьогодні, 13 січня, влада Молдови продовжила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я до 15 лютого. Попереднього разу НС оголосили з 30 листопада до 15 січня.

Про це повідомляє NewsMaker.

Таким чином, в країні до середини лютого продовжиться заборона на роботу нічних клубів та караоке. Ресторани й кафе зможуть працювати з 7 до 22 години, а вночі - лише на доставку.

Крім того, у цей період театри зможуть працювати при заповненні зали лише на 50%, однак кінотеатри будуть зачинені. Збережеться заборона відвідувати парки розваг, зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики.

Влада не забороняла святкування до 50 осіб, але такі зібрання не можна проводити біля публічних та навчальних установ або лікарень. Також з 16 січня національним спортивним федераціям дозволили проводити змагання без глядачів, а школам - олімпіади.

Разом з тим в Молдові продовжили заборону на в’їзд іноземців з країн "червоної зони.

Нагадаємо, у лютому Молдова має намір розпочати масову вакцинацію від коронавірусу. Вона буде безкоштовною і пройде в три етапи.

Крім того, Румунія надасть Молдові партію вакцини від COVID з того обсягу, який отримує в рамках Євросоюзу. На сьогодні мова йде про 200 тисяч доз.