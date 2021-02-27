Молдова отримала партію вакцини AstraZeneca з Румунії

Президент Молдови Майя Санду заявила про прибуття в країну партії вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca, яку надала Румунія. Вакцинація населення Молдови розпочнеться вже найближчими днями.

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook .

Сьогодні у Молдову авіарейсом прибули 21,6 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Це тільки перша партія з 200 тисяч доз, які Румунія погодилася передати Молдові.

"Вакцина проти COVID-19 надійшла до Молдови. Літак із партією 21 600 доз вакцини приземлився в міжнародному аеропорту Кишинева. Це перший транш із 200 000 доз вакцини із щедрого пожертвування, обіцяного Румунією громадянам нашої країни", - написала вона.

Фото: прибуття партії вакцини в Молдову (facebook.com/maia.sandu)