Молдова відправить військових на парад до Дня незалежності України

Молдова відправить своїх військовослужбовців на парад до Дня незалежності України, який 24 серпня відбудеться у Києві. Таку заяву зробив сьогодні міністр оборони Молдови Анатолій Носатий під час зустрічі з українським послом Марком Шевченком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Молдови .

"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаною з коронавірусом, та для запобігання зараження персоналу Національна армія Молдови направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесного караулу", - заявили в міністерстві.

Також сторони обговорили важливість присутності українських та молдовських військових у багатонаціональних миротворчих навчаннях, направлених на покращення оперативної сумісності та обмін досвідом між арміями.