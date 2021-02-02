Молдова оголосила в розшук українського дипломата. Його звинуватили у зґвалтуванні

Молдова оголосила в міжнародний розшук колишнього співробітника консульства України в Бельцях, який фігурує в справі про зґвалтування. Його не змогли затримати відразу через наявність дипломатичного імунітету.

Про це пише Бєльцький незалежний портал "СП".

Повідомляється, що майже рік тому в Бєльцях неповнолітня дівчина звинуватила у згвалтуванні двох чоловіків, у тому числі українського дипломата. За даними правоохоронних органів Молдови, його оголосили у міжнародний розшук, а спільнику вже винесли вирок.

За словами в. о. керівника бєльцької прокуратури Іона Ковальчука, місцевого жителя засудили до п'яти років позбавлення волі в колонії закритого типу. На сьогодні його справа проходить апеляційні інстанції.

Також повідомляється, що, за даними бєльцкого інспекторату поліції, працівник консульства України залишив Молдову незабаром після інциденту. У МЗС України виданню "СП" повідомили, що після дисциплінарного розгляду дипломата звільнили, і відомство не знає про його місцезнаходження.

Нагадаємо, в лютому 2020 року повідомлялося, що консула України в Бєльцях звинуватили у зґвалтуванні, після чого його відсторонили від виконання обов'язків. При цьому Молдова просила, щоб підозрюваний не залишав країну до завершення слідства.

Також молдавські ЗМІ вказували його ім'я - це колишній консул Олександр Сторожук.