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Молдова направит в Украину помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС

Фото: Молдова направит в Украину помощь для ликвидации последствий подрыва ГЭС (t.me/shtab_kakhovska_hes)
Автор: Сергей Пышкин

Молдова предоставит Украине помощь в размере 4,2 млн леев (32.34 млн гривен) для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsMaker.

В партию гуманитарной помощи войдут:

  • водонасосные станции;
  • надувные лодки;
  • пищевые продукты;
  • оборудование для облегчения последствий наводнения.

"Оборудование будет предоставлено из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов", - пишет издание.

Подрыв Каховской дамбы

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате вода водохранилища затопила ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сейчас самая тяжелая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Россияне не только не проводят эвакуацию, но и обстреливают местность.

По состоянию на утро 9 июня, в области зафиксировали уменьшение уровня воды. За позапрошлую ночь вода спала на 20 см.

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