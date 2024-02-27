Молдова направила в Украину 5 фур с гуманитарной помощью с грузом более 75 тонн
Молдова направила в Украину новую партию гуманитарной помощи на общую сумму 4,9 млн. леев (250 тысяч долларов). Пять фур с грузом более 75 тонн было отправлено сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
В состав гуммопомощи входят медицинские товары (системы переливания крови и дезинфицирующие средства), а также консервы и электрогенераторы.
"На транспортировку гуманитарной помощи министерство внутренних дел получает из резервного фонда правительства более 100 тысяч леев", - говорится в сообщении.
Известно, что правительство Молдовы приняло решение оказать гуманитарную помощь после того, как 15 ноября 2023 года министерство иностранных дел страны получило от украинских властей список необходимых товаров.
В издании отмечают, что недавно вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на встрече с молдавской коллегой Дойной Герман поблагодарила Молдову за помощь Украине.
"Несмотря на сложную ситуацию в Молдове, она предоставила Украине гуманитарную помощь на 6.7 миллионов долларов и приютила у себя почти 100 тысяч наших граждан, женщин и детей. Мы благодарны за помощь", - сказала Кондратюк.
Помощь Молдовы
В прошлом году Молдова отправила три партии гуманитарной помощи - в феврале, апреле и сентябре - в основном для нужд украинской армии.
Кроме того, в июне 2023 года Молдова отправила восемь грузовиков гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч евро для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением плотины Новой Каховки.
В прошлом году сообщалось, что Молдова присоединится к международному реестру убытков из-за агрессии РФ против Украины.
Во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.
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