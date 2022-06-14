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Молдова аналізує можливість виходу з СНД у контексті вступу до ЄС

Міністр закордонних справ Молдови ніку Попеску (Фото: mfa.gov.md)
Автор: Константин Широкун

Уряд Молдови проведе аналіз законів і міжнародних угод з СНД на предмет протиріччя з нормами і вимогами Євросоюзу. Про це заявив Міністр закордонних справ ніку Попеску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PRO TV.

Глава МЗС також зазначив, що існуючі нормативні акти, пов'язані з СНД, не повинні перешкоджати руху Молдови до Євросоюзу. За його словами, більшість угод, підписаних в СНД, вже давно пройшли через фільтр сумісності з європейськими прагненнями країни.

Раніше повідомлялося, що статус кандидата на членство в ЄС Україна повинна отримати тільки з Молдовою. Таке припущення висловив президент Франції Емманюель Макрон.

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