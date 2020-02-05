Молдавський єпископ ПЦУ повернувся в ліквідований Київський патріархат

Білгород-Дністровський єпископ Філарет (Панку), чия єпархія знаходиться на території Молдови повернувся в ліквідований Київський патріархат Української православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УПЦ Київського патріархату.

Філарет попросився назад у Київський патріархат, хоч той більше не має юридичного статусу.

"Керуючий Східно-Молдавської єпархією єпископ Фалештській і Східно-Молдовський Філарет (Панку) повернувся до складу Української православної церкви Київського патріархату", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що прохання єпископа Фалештській і Східно-Молдавського Філарета (Панку) була задоволена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Православна церква України припинила повноваження Почесного патріарха Філарета у Священному Синоді.Також Почесному патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно було заборонено вчиняти будь-які хіротонії.

Раніше патріарх Філарет відкликав підпис під документом Об'єднавчого собору 2018, на якому було проголошено створення Православної церкви України і ліквідація УПЦ Київського патріархату.