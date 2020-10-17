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Мокрий сніг і сильні пориви вітру: погода в Україні погіршиться

Автор: Максим Зайченко

У суботу, 17 жовтня, синоптики прогнозують погіршення погоди в Україні. Місцями очікується мокрий сніг та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також країну накриють дощі.

"За даними Укргідрометцентру, 17 жовтня вдень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях та в Карпатському регіоні значні дощі (в Карпатах з мокрим снігом). В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 метрів за секунду", - йдеться в повідомленні.

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У Києві та області очікується дощ, пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що температура повітря в країні сьогодні буде в межах +7 +24 градусів тепла.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчими днями в країні очікується зниження температури, прогнозують дощі.

Крім цього, синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на 17 жовтня.

Прогноз погоди
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