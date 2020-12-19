Мокрий сніг в п'яти областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 19 грудня, у північних та східних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -2 до +6 градусів, однак вночі переважно на всій території країни будуть спостерігатися заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином сьогодні у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде мокрий сніг. У всіх інших регіонах очікується похмура та суха погода.

У західних областях температура повітря вдень буде від +2 до +6, а вночі від -1 до +2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде становити від -1 до +3, а вночі стовпчики термометрів покажуть -1 +2 градуси.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах -2 +4, а вночі -3 +4.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів та похмуро. Температура повітря коливатиметься від 0 до +2, а вночі від -2 до +2.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідні - 19 та 20 грудня - покращиться. Синоптики прогнозують потепління, але буде мокрий сніг.