Мокрий сніг і нічні заморозки: прогноз погоди в Україні

В Україні сьогодні, 13 грудня, прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу практично на всій території країни. Температура повітря вдень складе 0+9 градусів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Суха погода сьогодні очікується тільки в Закарпатській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях. На решті території країни буде мокрий сніг, в Одеській і Миколаївській областях - дощ.

Температура повітря на заході становитиме +1+5 градусів вдень -2+2 вночі. У центральних областях стовпчики термометрів покажуть +2+5 вдень -2+1 вночі. На півночі +1+3 вдень, -1-4 вночі. У Харківській, Донецькій і Луганській областях вдень буде 0+2, вночі -1-3. У південних регіонах вдень температура становитиме +7+9, у Миколаївській області +5+7, вночі +3+6 градусів.

Прогноз в Києві

У столиці в неділю очікується мокрий сніг денна температура повітря. Стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +2 градусів вдень, і від 0 до -2 вночі.

Нагадаємо, 13 грудня на півдні України буде спостерігатися сильний туман. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також повідомлялося, що найближчими днями в Україні збережеться ожеледиця на дорогах.