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Мокрий сніг з дощем накриє Україну: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 грудня майже на всій території України очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря переважно коливатиметься в межах 0 +2 градусів, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

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У західних областях стовпчики термометра коливатимуться від 0 до +5 вдень, вночі 0 +3 градуси. Протягом доби йтиме дощ з мокрим снігом.

На півночі країни температура повітря вдень та вночі становитиме 0 +2 градуси. Синоптики також прогнозують мокрий сніг з дощем.

У східних областях протягом доби температура повітря коливатиметься від -1 до +1. Очікується мокрий сніг, а у Харківській області - з дощем.

На півдні країни стовпчики термометра покажуть +2 +4 градуси вдень, а вночі 0 +2 градуси. Вдень без істотних опадів, проте вночі мокрий сніг з дощем охопить Херсонську область.

У центральних областях як вдень, так і вночі температура повітря буде в межах 0 +2 градусів. Мокрий сніг з дощем прогнозується протягом доби.

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Сьогодні в столиці вдень очікується мокрий сніг, який вночі супроводжуватиметься дощем. Температура повітря протягом доби +1 +3 градуси.

Нагадаємо, в Україну йде різке похолодання. З наступного тижня морози вдарять у всіх регіонах країни.

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Погода в УкраїніУкргидометцентр