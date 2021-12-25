Мокрий сніг з дощем, а вдень плюсова температура: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 25 грудня майже всю територію України охопить мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях вдень стовпчики термометра покажуть 0 +4 градуси, а вночі від -2 до +2. Протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем.
На півночі країни температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, вночі -4 +1. Також очікується мокрий сніг з дощем.
У східних областях синоптики вдень прогнозують -1 +1 градуси, а вночі -9 -1. Вночі йтиме сніг, а вдень він супроводжуватиметься дощем.
На півдні країни вдень +5 +9 градусів, вночі температура опуститься до -1 +3. Мокрий сніг йтиме вночі, а вдень без істотних опадів.
У центральних областях стовпчики термометра вдень покажуть +1 +3, а вночі знизяться до -3 0 градусів.
Сьогодні в столиці протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень становитиме 0 +2 градуси, вночі -1 -3.