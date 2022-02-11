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Мокрий сніг з дощем і до +9 вдень: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 20:00
Мокрий сніг з дощем і до +9 вдень: прогноз погоди на завтра Фото: погода в Україні 12 лютого (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 12 лютого, більшу частину України накриє мокрий сніг з дощем. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -4 до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У західних областях мокрий сніг з дощем протягнуто вночі з поривами вітру до 15-20 метрів в секунду. У Карпатах очікуються снігопади. Вдень синоптики не прогнозують в регіоні істотних опадів.

На півночі, сході і в центрі мокрий сніг і дощ пройдуть протягом усього дня. На півдні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду.

У ніч на 12 лютого на дорогах, за винятком південних регіонів, ожеледиця.

Температура повітря 12 лютого:

  • на заході вдень від +2 до +6, вночі від -2 до -4;
  • на півночі вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -2;
  • на сході вдень від +2 до + 4, вночі від 0 до +2;
  • на півдні вдень від +6 до + 9, вночі від 0 до +3;
  • у центрі вдень від +2 до +5, вночі від 0 до +3.

Мокрий сніг з дощем і до +9 вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 12 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві 12 лютого очікується мокрий сніг з дощем. Ніч і вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від -1 до +1 градуса, вдень - від +1 до +3.

Мокрий сніг з дощем і до +9 вдень: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 12 лютого (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в ДСНС попередили про можливі підтоплення у низці регіонів через потепління.

Відзначити, у Карпатах рятувальники оголосили штормове попередження через погіршення видимості.

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