Мокрий сніг з дощем і до +9 вдень: прогноз погоди на завтра

У суботу, 12 лютого, більшу частину України накриє мокрий сніг з дощем. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -4 до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз погоди у всіх областях

У західних областях мокрий сніг з дощем протягнуто вночі з поривами вітру до 15-20 метрів в секунду. У Карпатах очікуються снігопади. Вдень синоптики не прогнозують в регіоні істотних опадів.

На півночі, сході і в центрі мокрий сніг і дощ пройдуть протягом усього дня. На півдні очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду.

У ніч на 12 лютого на дорогах, за винятком південних регіонів, ожеледиця.

Температура повітря 12 лютого:

на заході вдень від +2 до +6, вночі від -2 до -4;

на півночі вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -2;

на сході вдень від +2 до + 4, вночі від 0 до +2;

на півдні вдень від +6 до + 9, вночі від 0 до +3;

у центрі вдень від +2 до +5, вночі від 0 до +3.

Фото: погода в Україні 12 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди в Києві

У Києві 12 лютого очікується мокрий сніг з дощем. Ніч і вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час буде перебувати в межах від -1 до +1 градуса, вдень - від +1 до +3.

Фото: погода в Києві 12 лютого (meteo.gov.ua)