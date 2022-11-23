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Мокрый снег, гололедица и туман: где сегодня ждать непогоды

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Среда 23 ноября 2022 07:00
Мокрый снег, гололедица и туман: где сегодня ждать непогоды Фото: синоптики предупредили о мокром снеге, гололедице и тумане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 23 ноября, в некоторых областях Украины ожидается мокрый снег. Синоптики предупреждают о тумане и гололеде на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине будет облачно. Ночью в восточных и юго-восточных, днем в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидается мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западной и южной части Украины ожидается туман. Видимость 200-500 м.

На дорогах, кроме южной части и большинства центральных областей Украины, местами гололедица.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории Украины ночью около 0°, днем 2-7° тепла, на крайнем юге 8-13°.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°. По области - ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киевской области облачно, но без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, по прогнозам ВОЗ, от 2 до 3 млн жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов.

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