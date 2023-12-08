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МОК утвердил эмблему "нейтральных" спортсменов на Олимпиаде-2024: как будет выглядеть

Фото: МОК показал эмблему атлетов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сегодняшним решением о допуске российских и беларусских спортсменов на участие в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе Международный олимпийский комитет (МОК) также утвердил эмблему для таких атлетов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МОК.

В заявлении Комитета отмечается, что на квалификацию на Игры в Париже в следующем году проходят только 11 "индивидуально нейтральных спортсменов" (individual neutral athletes). Из них восемь с российским паспортом и трое с белорусским.

"Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортом будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены ("AIN")", - рассказали в МОК.

Команды спортсменов с паспортами РФ и Беларуси рассматриваться не будут.

Вот как будет выглядеть эмблема у атлетов AIN

Эмблема "нейтральных" атлетов на Олимпийских играх-2024 (фото: скрин olympics.com)

Какие ограничения

Спортсмены и вспомогательный персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины, не будут допущены.

Атлеты и вспомогательный персонал, заключившие контракт с армиями РФ и Беларуси или органами нацбезопасности - не будут допущены к участию или участию в соревнованиях.

В МОК отметили, что ввиду санкций против РФ и Беларуси на Олимпийских играх в Париже не будет никаких флагов, гимнов, цветов или какие-либо других символик стран-агрессоров.

Также на Игры не будут приглашены и не получат аккредитацию представители правительств и чиновники РФ и Беларуси.

Решение МОК о допуске российских спортсменов на Игры-2024 

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетам из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту при условии, что МОК допустит спортсменов страны-террориста и ее союзника к соревнованиям.

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