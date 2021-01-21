МОК не планує скасовувати літню Олімпіаду в Токіо

Міжнародний олімпійський комітет не має наміру скасовувати літню Олімпіаду в Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію. Однак вона може пройти без глядачів.

Про це повідомляє Kyodo.

"МОК немає наміру скасовувати Олімпіаду", - сказав член МОК Річард Паунд.

Він також додав, що якщо поширення коронавірусу не вдасться зупинити, то "доцільно було б провести ігри без глядачів".

"Питання в тому, чи обов'язково це або приємно. Приємно провести ігри з глядачами, але це не обов'язково", - додав Паунд.

Він також зазначив, що зараз ніхто не може дати гарантію, що ігри пройдуть відповідно до нинішнього плану.

Зазначимо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти ще у влітку 2020 року, однак через пандемію коронавірусу її перенесли на рік. Таким чином змагання відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва ігор "Токіо-2020" збережена.

Нагадаємо, раніше губернатор Токіо Юріко Коїке заявив, що на сьогодні немає такого сценарію, при якому Олімпійські ігри в Токіо у 2021 році будуть скасовані. Хоча більша частина громадян Японії виступає проти Олімпіади.

Також повідомлялося, що уряд Японії проведе Олімпіаду в Токіо без обов'язкової COVID-вакцинації для учасників.