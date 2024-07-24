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МОК выбрал хозяина зимней Олимпиады-2030: кто примет соревнования

Фото: Зимняя Олимпиада-2030 состоится в Европе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийские игры 2030 года в зимних видах спорта в четвертый раз в истории примет Франция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IOC Media.

XVI зимние Игры состоятся во французских Альпах. Соревнования намечены на февраль 2030 года.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил хозяина Олимпиады-2030 в ходе сессии организации в Париже. Франция получила право провести Игры в конкуренции с США, Швейцарией и Швецией. Зимние Олимпийские игры станут вторым большим форумом на французской земле после летней летней Олимпиады.

Олимпийские игры-2030 пройдут на территории двух регионов – Прованс-Альпы-Французская Ривьера и Овернь-Рона-Альпы. Там расположены всемирно известные курорты типа Анси и Куршевель.

Франция и Олимпийские игры

Европейское государство стало вторым по частоте проведения Игр (7 раз). Олимпиада-2024 станет третьей летней для Франции за более чем столетнюю историю соревнований (1900, 1924).

Зимние игры до сих пор трижды происходили на французской земле. В 1924 году премьерную Олимпиаду принял Шамони. Позже к нему присоединились Гренобль (1968) и Альбервиль (1992).

Сборная Франции на домашних зимних Играх ни разу не выиграла медальный зачет. Лишь на Олимпиаде-1968 французские спортсмены замкнули топ-3, а в остальных случаях не попали даже в пятерку лучших команд.

К слову, ранее МОК утвердил проведение киберспортивной Олимпиады в 2025 году.

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