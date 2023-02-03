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МОК должен прекратить прикрывать российские преступления нейтральным флагом, - Кулеба

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 22:08
МОК должен прекратить прикрывать российские преступления нейтральным флагом, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Международному олимпийскому комитету следует пресечь попытки скрыть российские преступления белыми флагами. Государство-агрессор виновен в гибели сотен украинских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его данным, с момента вторжения российские оккупанты убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15 ранили, 28 задержали, а еще четверо - числятся пропавшими без вести.

"Эту геноцидную войну заказывает Путин, но проводят обычные россияне. МОК должен прекратить попытки скрыть российские преступления белыми флагами", - написал Кулеба.

МОК должен прекратить прикрывать российские преступления нейтральным флагом, - Кулеба

Фото: МОК должен прекратить прикрывать российские преступления нейтральным флагом (twitter.com/DmytroKuleba)

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.

К слову, накануне Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Белоруссии в международные соревнования.

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