МОК должен прекратить прикрывать российские преступления нейтральным флагом, - Кулеба
Международному олимпийскому комитету следует пресечь попытки скрыть российские преступления белыми флагами. Государство-агрессор виновен в гибели сотен украинских спортсменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По его данным, с момента вторжения российские оккупанты убили 231 украинского спортсмена и тренера, 15 ранили, 28 задержали, а еще четверо - числятся пропавшими без вести.
"Эту геноцидную войну заказывает Путин, но проводят обычные россияне. МОК должен прекратить попытки скрыть российские преступления белыми флагами", - написал Кулеба.
Фото: МОК должен прекратить прикрывать российские преступления нейтральным флагом (twitter.com/DmytroKuleba)
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.
К слову, накануне Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Белоруссии в международные соревнования.
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