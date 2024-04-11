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Могучий слэм-данк первогодка "Шарлотта" шокировал оборону "Атланты": момент дня в НБА

Атланта, Четверг 11 апреля 2024 10:58
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Могучий слэм-данк первогодка "Шарлотта" шокировал оборону "Атланты": момент дня в НБА Фото: Брэндон Миллер набрал 27 пунктов против "Хокс" (thecharlottepost.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Шарлотт Хорнетс" Брэндон Миллер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Дебютант сезона запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Атлантой". Он финтами раскачал Мэтьюса, влетел в "краску" и из-под Фернандо в силовой манере уложил сверху.

Стараниями Миллера и других "Шарлотт" отметил победу на выезде (115:114). "Хорнетс" остались на 13-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Хокс" гарантировали здесь минимум 10-е место по итогам регулярки.

Миллер к тому же стал самым результативным на паркете. Он набрал 27 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. В составе "Атланты" больше всего пунктов получил защитник Богдан Богданович (19+1+8).

Кто такой Брендон Миллер

Уроженец Нэшвилла, на студенческом уровне выступал за Университет Алабамы. На драфте НБА-2023 выбран "Шарлоттом" под вторым номером.

Дебютировал на уровне ассоциации в конце октября. Персональный рекорд результативности обновил в феврале, набрав 35 очков против "Индианы". Средние цифры в премьерном сезоне – 17.4 очков, 4.3 подбора, 2.4 передачи и 0.9 перехватов за 32.5 минуты в игре.

Вырос в спортивной семье. Отец играл в американский футбол в колледже, а старший брат занимался баскетболом. Зимой 2023-го попал в скандал со смертельным использованием оружия его другом, но отделался испугом.

К слову, ранее Джеймс-младший объявил решение по участию в драфте НБА-2024.

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