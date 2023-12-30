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Могучий слэм-данк форварда не спас "Атланту" дома: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Джонсон оформив дабл-дабл проти "Сакраменто" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард "Атланты Хокс" Джейлен Джонсон оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Американец запомнился эпизодом перед большим перерывом в противостоянии с "Сакраменто". В контратаке "Атланты" он получил передачу на входе в "краску" и в силовой манере эффектно вколотил сверху.

Стараний Джонсона и других, однако, не хватило для итогового успеха. "Хокс" потерпели домашнее поражение (110:117) и остаются за пределами зоны плей-офф на Востоке. В свою очередь "Кингз" идут на 5-й строчке Западной конференции НБА.

Самым результативным на паркете в этот вечер стал защитник "Сакраменто" Де'Аарон Фокс. Он набрал 31 очко. Джонсон ответил дабл-даблом – 16 пунктов, 15 передач.

​Кто такой Джейлен Джонсон

Уроженец штата Висконсин, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Атлантой" под 20-м номером драфта НБА-2021.

Контракт с "Хокс" подписал в августе того же года. Сначала защищал цвета фарм-клуба в Джи-Лиге – "Колледж Парк Скайхокс". После первого сезона подвергся специальной нехирургической процедуре на левом колене.

Средние цифры нынешнего сезона – лучшие в короткой карьере Джонсона. На паркете он в среднем проводит полчаса, за которые успевает набирать 14 очков, делает 7.8 подборов, отдает 2.6 передачи и делает 1.1 перехват.


К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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