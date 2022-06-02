Чи можуть окупанти захопити всю Луганську область: думки експертів

Зараз ключові бої йдуть за адмінцентр Луганської області Сєвєродонецьк. За словами голови ОДА Сергія Гайдая, росіяни вже взяли під контроль 70% міста. Йдеться про північно-східних, східних і південно-східних районах.

Нашим захисникам за наказом командування доводиться відходити на більш безпечні і вигідні позиції, щоб уникнути оточення і величезних втрат. Цим, власне, і пояснюється те, як противнику вдалося за лічені дні так швидко розширити захоплену площу Сєвєродонецька.

Опитані РБК-Україна експерти та аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають поступовий відхід наших військ раціональним, хоча і важким рішенням.

"Чи вийдуть окупанти на кордони Луганської області - це питання буде залежати від нашого Генерального штабу. Ми повинні розуміти, що нам перш за все потрібно зберегти особовий склад, керованість наших бригад, які знаходяться в агломерації Сєвєродонецьк і Лисичанськ", - пояснив виданню екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Можливо, для цього доведеться поступитися деякими територіями і зайняти нові рубежі оборони, чекаючи більш активних поставок західного озброєння і боєприпасів, допустив співрозмовник.

Враховуючи те, яку високу політичну зацікавленість агресор проявляє до захоплення Луганської області, це - ймовірний сценарій розвитку подій, вважає військовий аналітик, полковник Сергій Грабський. Він зазначив, що на цьому напрямку противник сконцентрував колосальну кількість сил і засобів, які перевищують наші в 3-5 разів.

"Потрібно розуміти, що ми будемо обороняти Сєвєродонецьк до тих пір, поки в цьому буде військова доцільність. А потім заради збереження життя наших військових ми можемо і відійти від цього міста. Але це буде залежати від розвитку ситуації. До того ж за Сєвєродонецьком ще є Лисичанськ, у якого є свої переваги в плані оборони", - сказав експерт.