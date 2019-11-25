Можу собі дозволити: в "УкрПозиці" гроші — на всі випадки життя

Питання, де взяти позику на будь-які потреби, більше не постає. Народний сервіс мікрокредитування "УкрПозика" запустив масштабну рекламну кампанію, головною героїнею якої стала мама Вєрки Сердючки - постійна клієнтка сервісу і амбасадор бренду. Щоразу коли під час шопінгу мама Вєрки сумнівається в своїх фінансових можливостях, вона впевнено проголошує: "Можу собі дозволити!"

"УкрПозика" прагне до того, щоб всі клієнти компанії відчували себе так само впевнено, незалежно від поточного матеріального стану. «УкрПозика» пропонує скористатися своїм продуктом, щоб задовольнити нагальні фінансові потреби та наслідки спланованих і незапланованих статей витрат.

З «Укрпозикою» українці відчувають більше впевненості у завтрашньому дні. Тому немає потреби відкладати на потім те, що необхідно тут і зараз. «Укрпозика» пропонує отримати гроші на термінові покупки, ремонт, навчання чи подорожі, або у випадку непередбачених фінансових витрат швидко компенсувати збитки бюджету.

Отримати швидко гроші на ремонт, лікування або будь-які інші потреби можна лише за 5 хвилин на сайті https://ukrpozyka.com.ua/. Онлайн-сервіс працює так, щоб кожен клієнт у будь-якому куточку України миттєво отримав гроші на картку у будь-який час доби, включно з вихідними та святковими днями. Процедура подання заявки є максимально спрощеною та зручною: для оформлення в «Укрпозиці» не потребують жодних довідок, застав і поручителів, зводячи тим самим бюрократичні складнощі до нуля.

«Укрпозика» пропонує своїм клієнтам вигідні умови, що суттєво відрізняються від тих, які існують у конкурентів на ринку. Однією з важливих переваг є високий максимальний ліміт кредитування: на першу позику – 10 000 гривень, 23 000 – на повторну. Отримати швидко гроші можуть всі громадяни України віком від 18 років. Для нових клієнтів «Укрпозика» пропонує гроші під 0%, можливість самостійно обирати суму позики та термін погашення боргу. Компанія не вимагає жодних прихованих платежів — позичальник сплачує тільки відсотки за користування запозиченими фінансами.

Крім того, клієнти сервісу мають змогу скористатися унікальною пропозицією — по закінченню періоду користування коштами повернути менше, ніж отримали на початку. Добросовісні позичальники, які гасять заборгованість вчасно, отримують заохочення від «Укрпозики» — 7% від запозиченої суми в якості подарунку.

Більше не потрібно відкладати «на потім» те, що можна зробити зараз. З «Укрпозикою» ви можете собі дозволити миттєво отримати гроші на карту та задовольнити всі свої потреби!