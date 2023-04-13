Могли сорвать отопительный сезон в Днепре. Разоблачена схема хищения средств "Нафтогаза"

СБУ разоблачила аферу частного газотрейдера, которая могла сорвать отопительный сезон в Днепре и регионе. К организации сделки причастен топменеджмент предприятия из Киева, ущерб составляет более 37 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО НАК "Нафтогаз Украины". Злоумышленники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон в Днепропетровской области в 2020-2021 годах", - говорится в сообщении.

В частности, в 2020 году эта компания из Киева заключила соглашение с одним из теплогенерирующих предприятий Днепра и области.

"Несмотря на условие договора, в середине февраля 2021 года эта столичная компания полностью прекратила поставки голубого топлива в регион", - добавили в СБУ.

Как уточнили в ведомстве, в ситуацию вмешалось государство, поскольку гарантом бесперебойного теплоснабжения населению является правительство Украины. Таким образом, газ для отопления Днепропетровской области извлекали из ресурса "Нафтогаза".

"Впрочем, АО "НАК "Нафтогаз Украины" не получило за это средства. В результате использования частной компанией из Киева недостоверных сведений в официальных документах все деньги от теплогенерирующего предприятия Днепропетровской области пошли на счета столичной компании", - рассказали в службе, как работала схема.

Позже чиновники этой структуры легализовали средства через подконтрольные коммерческие структуры.

Также задокументировано несколько переводов на личные банковские карты фигурантов.

На основании собранных улик правоохранители сообщили директору, коммерческому директору, юрисконсульту компании-газотрейдера, а также их сообщнику о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщалось, СБУ разоблачила в Киеве мошенников, которые помогали гражданам РФ "трудоустроиться" в странах ЕС. К афере причастно руководство одного из столичных общественных объединений.

Также во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, которую организовали должностные лица госпредприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.