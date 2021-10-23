Не могла уявити, що Путін окупує Крим, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не могла уявити, що російський президент Володимир Путін вдасться до окупації Криму, а на Донбасі дійде до військового конфлікту. За її словами, ще десять років тому під час виступу Путіна в Бундестазі зрозуміла, що у неї "є значні розбіжності" з президентом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

Як приклад, Меркель розповіла про бачення глави Кремля розпаду Радянського Союзу. Вона каже, що для Путіна це була "сумна подія". А Берлін це називає "радістю закінчення холодної війни, об'єднання Німеччини та європейської єдності".

"Під час вступу на посаду я і уявити собі не могла, що він анексує Крим і на сході України - практично поруч з Євросоюзом - дійде до таких військових зіткнень", - сказала Ангела Меркель.