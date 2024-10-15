Могилянке - 409 лет: как один из самых престижных университетов внедряет инновации с WhiteBIT

Киево-Могилянская академия 15 октября отмечает 409 год своей истории. Этот университет, формировавший поколения мыслителей и лидеров, не только сохраняет свои традиции, но и уверенно шагает вперед, внедряя новейшие технологии. В этом году партнер Могилянки WhiteBIT с гордостью поздравляет университет с выдающимся днем и подчеркивает важные достижения этого сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Студенты Могилянки изучают блокчейн-технологии

Одним из главных результатов совместных усилий стала сертификатная программа "Блокчейн технологии" для студентов магистратуры факультета информатики, запущенной в 2023 году. В рамках программы, студенты изучают следующие дисциплины:

Криптография в децентрализованных системах;

Алгоритмы распределенного обмена криптовалют на основе smart-контрактов (DeFi);

Разработка smart-контрактов;

Технические инструменты регуляции криптовалют на рынке.

Кроме образования, сфера применения блокчейн-технологий чрезвычайно широка. Вот несколько примеров их глобального использования:

В логистике блокчейн создает защищенную от несанкционированного доступа запись всех транзакций в цепочках снабжения, что значительно повышает прозрачность и эффективность.

В медицине технология обеспечивает безопасное хранение электронных медицинских карт и помогает обеспечивать подлинность лекарств.

В сфере недвижимости блокчейн оптимизирует процессы купли и продажи, предоставляя защищенную запись всех транзакций.

Использование блокчейна для цифровой идентификации позволяет надежно защищать личные данные и предотвращать кражу данных.

Блокчейн технологии находят применение во многих отраслях, от логистики до медицины и недвижимости, обеспечивая прозрачность, безопасность и эффективность процессов. Благодаря своей универсальности блокчейн продолжает изменять способы хранения и передачи данных в мире.

Хранение традиций и символов университета на блокчейне: коллекция NFT Могилянки

В прошлом году WhiteBIT вместе с НаУКМА сделали еще один важный шаг вперед, увековечив традиции и символы университета с помощью блокчейн-технологий. В октябре 2023 года на платформе OpenSea была представлена уникальная памятная NFT-коллекция, которая отображает любимые традиции, выдающиеся памятники и символы Могилянки. Это не просто цифровые изображения – это способ сохранить частицу истории для будущих поколений, используя возможности блокчейна.

Одной из самых известных традиций Могилянки является ежегодная очистка памятника Григорию Сковороде 15 октября. Памятник становится еще ближе к студентам благодаря NFT-коллекции, воспроизводящей образ этого философа и мыслителя.

Мог ли Сковорода представить, что через столетие могилянцы будут изучать не только философию, но и блокчейн? И что его память будет увековечена не на бумаге, а в виде NFT на блокчейне? Эта мысль заставила бы его поразмышлять, если не улыбнуться.

Токенизация образовательных документов: защита и инновации

Еще одним важным шагом стало использование блокчейна для токенизации образовательных документов студентов. Благодаря сотрудничеству WhiteBIT и Киево-Могилянской академии, студенты магистерской программы факультета информатики уже второй год могут изучать блокчейн-технологии, а выпускники получают сертификаты в виде токенизированных документов на блокчейные Whitechain. Это обеспечивает не только защиту от подделок, но и является новым этапом в подтверждении подлинности документов, что гарантирует их сохранность и невозможность передачи третьим лицам.

Реставрация истории: от прошлого к настоящему

Еще одним значимым партнерским проектом является реставрация корпуса "Братские кельи", где расположен факультет информатики. Это историческое здание, которое благодаря совместным усилиям Киево-Могилянской академии и WhiteBIT получит новую жизнь, превратившись в современное образовательное пространство для могилянцев.

При поддержке компании биржи будут созданы две современные компьютерные аудитории, восстановлена переговорная комната, аудитория для студенческих проектов и многофункциональный зал для лекций и мероприятий.

"Технологическое будущее уже наступает, и вскоре блокчейн полностью изменит жизнь каждого человека в Украине и мире. Чтобы воспользоваться всеми открывающимися перед человечеством возможностями, молодое поколение украинцев должно вовремя получить исчерпывающие и профессиональные знания о новейших технологиях. Поэтому WhiteBIT и Могилянка договорились о восстановление учебного корпуса и создание образовательной экосистемы, благодаря которой студенты будут приобретать соответствующее современное образование и навыки", – заявил основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Традиции и инновации бок о бок

Киево-Могилянская академия остается символом сочетания многовековых традиций и современных технологических решений. Сотрудничество с WhiteBIT является ярким примером того, как образование может не только сохранять свое историческое наследие, но и адаптироваться к сегодняшним вызовам. От реставрации исторических зданий до внедрения инновационных программ в сфере блокчейн-технологий каждый шаг подтверждает, что украинские университеты способны быть движущей силой прогресса.

Также, к 409-летию Академии, Киево-Могилянский Фонд объявил инициативу "409 патронов Могилянки". Это означает, что вы можете присоединиться к сообществу патронов Могилянки, влиять на развитие образования и поддержать университет ежемесячным взносом от 5 долларов. Их амбициозная цель – собрать 409 членов сообщества до конца года. Все детали по этому призванию.