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На кордон України з Молдовою прибула перша група лікарів з Ізраїлю для надання допомоги

Автор: Артем Горовенко

На кордон України з Молдовою, в рамках гуманітарної допомоги біженцям прибула перша група лікарів з Ізраїлю для надання екстреної медичної допомоги.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив один з організаторів гуманітарного проекту, представник Першого медичного центру Тель-Авіву Роман Гольдман.

За його словами, з прибулою групою у складі 50 ізраїльських лікарів вищої категорії, співробітників провідної клініки Ізраїлю імені Сураскі (Іхілов), доставили понад 10 тонн гуманітарної допомоги, медикаментів та медичного обладнання.

На кордоні ізраїльськими лікарями буде розгорнуто пункт ургентної допомоги та медичного сортування.

Найбільш складні пацієнти будуть направлені в медичні установи на територію Молдови, де їм нададуть допомогу спільно ізраїльські й молдавські медики.

З усіх питань допомоги можна звертатися до координаційного центру за телефоном: +380965566299

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ІзраїльМолдова