На кордон України з Молдовою прибула перша група лікарів з Ізраїлю для надання допомоги

За його словами, з прибулою групою у складі 50 ізраїльських лікарів вищої категорії, співробітників провідної клініки Ізраїлю імені Сураскі (Іхілов), доставили понад 10 тонн гуманітарної допомоги, медикаментів та медичного обладнання.

На кордоні ізраїльськими лікарями буде розгорнуто пункт ургентної допомоги та медичного сортування.

Найбільш складні пацієнти будуть направлені в медичні установи на територію Молдови, де їм нададуть допомогу спільно ізраїльські й молдавські медики.

З усіх питань допомоги можна звертатися до координаційного центру за телефоном: +380965566299