Могеріні і Помпео обговорили ситуацію в Україні

У ході зустрічі сторони підкреслили важливість співробітництва між ЄС і США

Высокий представителя ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась сегодня с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Как сообщается, в ходе встречи стороны подчеркнули важность трансатлантического сотрудничества между Европейским союзом и США по широкому кругу вопросов внешней политики.

В частности, стороны обсудили ситуацию в Венесуэле и в Сирии, поддержку мира в Афганистане и денуклеаризацию Корейского полуострова в преддверии предстоящего саммита США-КНДР.

"Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Украине, а также сотрудничество между ЕС и США на Западных Балканах", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 15 февраля 2019 года, в Германии открылась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности.

РБК-Украина писало, что в конференции примут участие представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенбер, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и временный глава Всемирного банка Кристалина Георгиева.