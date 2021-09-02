RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міг вибухнути в будь-який момент. У Сумах в шкільному музеї виявили бойовий снаряд

Автор: Инна Собора

У Сумській школі №19 1 вересня виявили бойовий снаряд. Директор школи викликав вибухотехніків, щоб перевірити стан навчальних мін та зенітного снаряду в шкільному музеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 0542.ua.

Снаряд стояв на нижній поличці поряд з фугасом і мав конус зверху.

"Конус говорить про те, що це - підривач і фахівці підтвердили що підривач знаходився в стані, який міг би бути приведений до бойового. Сам снаряд містив вибухову речовину", - розповів директор.

Фахівці-вибухотехніки, які приїхали до школи, встановили - міни дійсно є навчальними, а снаряд - небезпечний.

Міни залишили у школі (видавши відповідні сертифікати), а снаряд вилучили. Знахідку утилізують.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиВибух боєприпасів