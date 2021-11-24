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Міг передати РФ секретні дані протиповітряної оборони: посадовцю ЗСУ оголосили підозру

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Вінницька область, Середа 24 листопада 2021 15:04
Міг передати РФ секретні дані протиповітряної оборони: посадовцю ЗСУ оголосили підозру Фото: СБУ запобігла можливій передачі спецслужбам РФ секретних даних (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України на прихованому збиранні секретних відомостей. У нього вилучили матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб.

Як повідомили в СБУ, посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх за місцем свого проживання.

У ході досудового розслідування встановлено факт добровільного набуття громадянства РФ його двома близькими родичами. За даними слідства, до 2017 року вони постійно проживали на території тимчасово окупованої АР Крим. При цьому один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти ЗСУ.

Йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу.

За обома фактами, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, проводилися слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

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