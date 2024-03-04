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Модульные дома. Сколько Ирландия инвестирует в жилье для украинцев

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Ирландия продолжает выделять на жилье для украинских беженцев большие средства. Только на строительство модульных домов инвестиции составили 83 млн евро.

Модульное жилье строится в семи локациях, в некоторых из них уже поселили более 1000 украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnnbreaking.com.

Правительство Ирландии потратило на поддержку украинских беженцев значительные суммы денег. С начала войны страна выдала 104 тысяч постановлений о временной защите. На проживание украинцев при государственной поддержке правительство потратило примерно 2 млрд евро.

В то же время в 7 локациях в Ирландии строится модульное жилье для срочного убежища бежавших от войны. На модульные дома выделено около 83 млн евро.

Департамент по делам детей, равенства, инвалидов, интеграции и молодежи обнародовал, что каждый блок, предназначенный для размещения четырех человек, стоит 145 000 евро, не считая расходов на приобретение места или обустройство. К концу 2023 года в 310 новых модульных домах заселили 1240 жителей.

Программа модульного жилья предусматривает дополнительные объекты в Лукане (132 модульных дома), Баллинасло (64) и Ратгоггини (66), которые разрабатываются для размещения большего количества беженцев.

В то же время помощь правительства предусматривает и выплаты, и возможности трудоустройства в разных секторах. На беженцев распространяются образовательные, медицинские и социальные услуги, тысячи людей получили медицинские карты и зачислены в школу.

В тому же время развитию ирландской экономики способствует трудоустройство 35 000 украинских беженцев – особенно в отраслях, испытывающих нехватку рабочей силы. Многие нашли работу в секторах проживания и питания.

Напомним, мы писали, что в Ирландии строят новый центр для размещения тысяч украинцев. Локация сможет принять до 1000 новоприбывших украинцев.

Также мы говорили, что в Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев. Местные власти должны обеспечить дополнительные 150 объектов недвижимости.

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