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Индия после провала России успешно посадила собственную станцию на Луну

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сегодня, 23 августа, успешно приземлился на поверхности Луны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований.

Отмечается, что посадка состоялась в районе южного полюса. 17 августа этот посадочный аппарат успешно отделился от двигательной установки, которая доставила его на орбиту вокруг Луны.

Лунная миссия "Чандраян-3" имеет огромное значение для Индии. Фактически это третья попытка посадить на поверхность спутника Земли свой модуль.

Индия стала первой страной, которая смогла посадить свой космический аппарат в южном полярном регионе Луны.

Что этому предшествовало

Миссия "Чандраян-3" стоимостью 73 млн долларов началась с запуска ракеты-носителя в космос 14 июля. 

После приземления, шестиколесный луноход, по имени Pragyan, который питается от собственной солнечной батареи и управляется камерами для избежания препятствий, скатится на поверхность Луны.

В частности аппарат оборудован спектрометром для анализа лунного грунта и камней, а также спектроскопом с лазерной индукцией, что позволит ему определять их химический состав.

Неудачная попытка РФ высадиться на Луну

В воскресенье первая в истории российская миссия на Луну с треском провалилась. Стало известно, что станция "Луна-25" разбилась.

"Роскосмос" 20 августа заявил, что станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Таким образом миссия прекратила свое существование.

При этом вечером 19 августа "Роскосмос" заявил, что во время перехода станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту произошла внештатная ситуация, которая "не позволила выполнить маневр с заданными параметрами".

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Индия