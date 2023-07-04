Моди, Си Цзиньпин и Путин обсудят вступление Ирана и Беларуси в группу ШОС

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сегодня проведут онлайн-саммит, организованный Индией, чтобы расширить влияние евразийской группы за счет включения Ирана и открыть путь к членству для Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Китая Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин примут участие в виртуальном саммите, который станет первым появлением Путина на международном мероприятии после того, как он подавил мятеж группы наемников "Вагнера" в конце июня.

Созданная в 2001 году Китаем и Россией ШОС состоит из восьми членов и представляет собой политическую группу и группу по вопросам безопасности, которая стремится противостоять западному влиянию в Евразии. В нее вошли бывшие советские государства Центральной Азии, а позже к ним присоединились Индия и Пакистан.

В то время как Иран, как ожидается, будет принят в качестве члена, Беларусь подпишет меморандум об обязательствах, который приведет к ее членству позже. Когда обе страны, имеющие статус наблюдателя и имеющие тесные связи с Москвой, будут приняты в члены ШОС, это расширит западный фланг группировки как в Европе, так и в Азии.

Саммит проходит всего через две недели после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди был принят президентом США Джо Байденом с государственным визитом, и две страны назвали себя "одними из самых близких партнеров в мире".

Индия, которая в этом году председательствует в ШОС и G20, ходит по дипломатическому канату, поскольку отношения между западными странами и российско-китайское партнерство были напряженными из-за вторжения Москвы в Украину в прошлом году и растущего напористого присутствия Пекина в глобальном масштабе.

Путин разговаривал с Моди на прошлой неделе, чтобы обсудить последствия подавления мятежа наемников. В ходе обсуждения Моди вновь призвал к диалогу и дипломатии в отношении войны против Украины.

В прошлом году в кулуарах саммита в Узбекистане Моди сказал Путину, что сейчас не эпоха войны, и что Индия ближе всех подошла к решению вопроса войны напрямую с российским лидером.

Российская нефть

Ожидается, что и Путин, и Си посетят Нью-Дели в сентябре, когда в Индии пройдет саммит G20, на котором, вероятно, также будут присутствовать Байден и лидеры других стран-членов.

Индия отказалась обвинять Россию в войне против Украины и увеличила двустороннюю торговлю в основном за счет роста закупок российской нефти до рекордно высокого уровня, что вызвало раздражение нескольких западных столиц.

Отношения между Китаем и Индией

На саммите во вторник Моди проведет виртуальную встречу с Си впервые с ноября, когда два лидера присутствовали на саммите G20 в Индонезии.

Отношения между двумя азиатскими гигантами, вооруженными ядерным оружием, были холодными более трех лет, поскольку они вовлечены в продолжающееся противостояние на своей гималайской границе.

Саммит также позволит Моди встретиться лицом к лицу со своим пакистанским коллегой Шехбазом Шарифом через 10 месяцев после того, как они оба посетили саммит ШОС в Узбекистане.

В прошлом месяце Нью-Дели объявил, что саммит пройдет виртуально, без каких-либо обоснований. На саммите Индия передаст председательство в блоке Казахстану.

Ожидается, что страны-члены ШОС обсудят, среди прочего, Афганистан, терроризм, региональную безопасность, изменение климата и доступ к цифровым технологиям.

Министры иностранных дел стран-членов ШОС встретились в индийском прибрежном курортном штате Гоа в мае, что закончилось нападением старых соперников Индии и Пакистана друг на друга из-за Кашмира, терроризмом и ухудшением двусторонних отношений.

ШОС

ШОС, или Шанхайская организация сотрудничества, - это международная организация, основанная в 2001 году. Члены ШОС следующие:

Китай Россия Казахстан Киргизия Таджикистан Узбекистан Индия Пакистан

Индия и Пакистан присоединились к организации в 2017 году.

В дополнение к этим полноправным членам, есть ряд стран-наблюдателей (например, Афганистан, Иран, Беларусь и Монголия) и стран-партнеров по диалогу (включая Шри-Ланку и Турцию).