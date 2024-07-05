Моди во время визита в Москву будет добиваться освобождения граждан Индии из армии РФ

За последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях, когда индийцев заманивали в Россию обещаниями прибыльной работы или образования, а в итоге они воевали против Украины, а в мае индийская полиция арестовала четырех человек, связанных с сетью торговли людьми, которая стояла за этой практикой.

Ожидается, что во время визита премьер-министра Индии в Москву на следующей неделе он обсудит вопрос досрочной демобилизации своих граждан, которые были "введены в заблуждение" относительно службы в российской армии.

Сейчас известно, что по меньшей мере четверо граждан Индии погибли на войне, что заставило правительство Моди призвать к немедленному прекращению такой вербовки и быстрому освобождению индийцев, воюющих в армии.

Министр иностранных дел Винай Кватра заявил, что, по оценкам Индии, от 30 до 40 ее граждан уже могут служить в армии России.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее", - сказал он.

Кватра также добавил, что 10 индийцев уже вернулись домой.