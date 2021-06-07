"Модернізація промисловості, яка не відбувалась в Україні досі, цього разу відбудеться. Ми говоримо про модернізацію великої промисловості, будь-якої, а не лише ТЕС. Але не вірте тому, хто каже, що можна реформувати згідно з нашими домовленостями і європейського досвіду лише за рік. Ні. Перехід на модернізовану промисловість відбудеться впродовж 10-12 років", - підкреслив президент.

Як відомо, законопроект про промислове забруднення №4167, голосування по якому Верховна рада вже двічі провалювала, передбачає перехід на європейські норми забруднення протягом 4 років. Ця норма піддалася критиці з боку європейських асоціацій та представників промисловості.

Так, у Європейській бізнес-асоціації заявили, що європейські країни проводили екомодернізацію протягом 20 років і цей процес продовжується, а провести екомодернізацію за 4 роки в принципі нереально.

До того ж ЄС вклав у ці процеси сотні мільярдів євро і забезпечив промисловість пільгами, а екологічні закони, які пише українська влада, взагалі не передбачають механізмів державної підтримки.

Зокрема, ще у 2017 році Україна прийняла Національний план скорочення викидів від ТЕС та ТЕЦ і мала розробити механізми фінансування до 2020 р. Однак жодні механізми досі не розроблені, тож енергетичні компанії, зокрема "Центренерго" і "Донбасенерго", вже у 2023 році будуть змушені зупинити виробництво енергії через неможливість провести модернізацію.

У НЕК "Укренерго" заявили: зупинка двох компаній призведе до дефіциту потужностей та серйозно вдарить по енергонезалежності України.