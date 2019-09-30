Після модернізації завод УЛФ повністю забезпечує аграріїв посівним матеріалом

Насіннєвий завод "Зоря" одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" відсвяткував 30-річний ювілей. Після глибокої модернізації підприємство може прийняти і просушити 36 тис. тонн сирих початків кукурудзи за сезон – найбільше в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрлендфармінга".

Вітчизняні аграрії вже кілька років активно працюють над зменшенням залежності від вартості та якості імпортного насіннєвого матеріалу. Закритий цикл виробництва насіння кукурудзи в Україні є в агрохолдингу "Укрлендфармінг", який щорічно на власних площах сіє близько 1500 га ділянок гібридизації кукурудзи. Зібрані насіння використовуються як для власних, так і для потреб інших компаній.

Насіннєвий завод у селі Зоря Рівненської області нещодавно відсвяткував 30-річний ювілей. Його побудували ще в 1989 році, а сьогодні, після модернізації, цей об'єкт має стратегічне значення для аграріїв України, які тепер практично незалежні від імпортного насіннєвого матеріалу.

"Ми обладнані двома паралельними лініями - це одна з наших переваг, - розповідає Володимир Данилевський, директор заводу "Зоря". - Ми можемо допрацьовувати два гібрида з різних регіонів України. Наші потужності - по 400 тонн в зміну кожна лінія. Таким чином ми можемо прийняти 800 тонн вологого качана у добу".

Після модернізації працюють тут на німецькому обладнанні. Це єдиний завод в Україні, що може прийняти і просушити 36 тис. тонн сирих качанів кукурудзи за сезон. Ще одна перевага - склади готової продукції, загальною площею більше 5000 кв. м, і зерносховища, які дозволяють забезпечити безперебійний процес доробки насіння.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших українських агропромислових холдингів, який належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку. Агрохолдинг керує одним з найбільших в Україні земельним банком загальною площею близько 500 тис. га. Група компаній крім вирощування зернових і олійних культур, насіння, займається також тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).