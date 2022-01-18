Для модернізації ТЕЦ необхідно близько 900 мільйонів доларів, - "Нафтогаз Тепло"

ТОВ "Нафтогаз Тепло", дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", яка керує Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ і ТКЕ (Львівська область) і очікує передання їй в управління шести більших державних ТЕЦ, оцінює обсяг залучення фінансування для їх модернізації приблизно в 900 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника компанії Віталія Михайльо.

"НАК буде одним зі співінвесторів. Але ми розраховуємо на фінансування з кількох джерел. Це можуть бути "зелені" облігації, які будуть емітовані або НАК, або компанією "Нафтогаз Тепло", кредитні ресурси, залучені з міжнародних банківських установ, фінансування, що надходить слідом за виробниками продукції. Ми розглядаємо комбіновані варіанти", - сказав він.

Михайльо зазначив, що компанія вже має розроблену трирічну стратегія і бачення того, як здійснюватиметься така модернізація.

Керівник "Нафтогаз Тепло" уточнив, що загальна встановлена потужність ТЕЦ - 652 МВт, але фактично використовуються лише 110 МВт, тому "потужності надлишкові, обладнання - старе".

"Кожен наш об'єкт - це локальна історія, яка розглядатиметься індивідуально. Але підхід буде один: максимальна частка ВДЕ і мінімальна частка метану", - наголосив він.

Як приклад він навів досвід Данії, яка близько 70% теплової енергії отримує від ВДЕ і біомаси.

Михайльо зазначив, що компанія пропонує місцевим виробникам постачати біосировину, спеціально перероблене сміття.

За його словами, кожна станція має біля себе достатні майданчики для розміщення сонячних і вітряних електростанцій і можливості їх підключення після повної модернізації.

"Доки готуватимуться проекти й будемо входити у фазу їх реалізації, протягом першого року маємо намір проводити заходи, спрямовані на енергозбереження та зменшення споживання метану. Наразі орієнтуємося на модель комбінованих потужностей, набір яких залежить від регіону: це може бути вітер або сонце з батарейними системами зберігання енергії або котлами на біопаливі", - пояснив керівник "Нафтогаз Тепло".

Він додав, що в один момент компанія не зможе відмовитися від споживання метану, тому як резервні та балансувальні потужності планує використовувати газопоршневі двигуни.

"Якщо говорити про Green Deal, "зелений перехід", то вже зараз знаємо, що ці двигуни можуть працювати на водні. Тому остаточна точка нашого плану - виробництво на наших потужностях "зеленого" водню і використання його як пального для цих двигунів", - зазначив Михайльо.

За його словами, в робочій версії вже визначено пілотні ТЕЦ для модернізації, проте поки що публічної інформації з цього приводу немає.

Керівник "Нафтогаз Тепло" уточнив, що наразі в НАК очікують остаточного переходу права власності на активи, прогнозуючи, що це відбудеться орієнтовно у квітні цього року. Зараз "Нафтогаз Тепло" проводить активні консультації з інжиніринговими компаніями та компаніями, які можуть надати фінансування, "щоб стати в чіткий і зрозумілий процес розвитку проектів відразу після передання активів", зазначив Михайльо.