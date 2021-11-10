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Moderna та влада США сперечаються за винахід вакцини

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США, Середа 10 листопада 2021 11:57
Moderna та влада США сперечаються за винахід вакцини Фото: Moderna та влада США сперечаються за винахід вакцини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Американська фармацевтична компанія Moderna та держструктури США сперечаються про винахідників вакцини. Виробник стверджує, що вони лише співпрацювали з департаментом охорони здоров'я, тому про право на патент мови йти не може, однак у держпредставників інша думка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"NIH (Національні інститути здоров'я - ред.) не згодні з рішенням Moderna про винахід препарату", - йдеться в заяві.

Водночас виробник вакцини наполягає, що до винаходу вакцини не причетні вчені з державних структур.

"Створення вакцини Moderna йшло у співпраці з державним агентством США. Компанія від початку усвідомлювала істотну роль, яку NIH зіграв у розробці вакцини Moderna проти COVID-19", - зазначили у прес-службі Moderna.

У компанії наголосили, що вони зобов'язані виключити NIH з основної заявки, тому що вакцину "розробили тільки вчені Moderna".

ЗМІ зазначають, що ця суперечка виникла не лише на тлі наукової похвали. Зокрема, якщо три вчені агентства будуть вказані в патенті разом із співробітниками Moderna, федеральний уряд зможе також приймати рішення, які компанії виробляють вакцину, що, своєю чергою, може вплинути на те, які країни матимуть доступ до препаратів.

Це також забезпечило б майже необмежене право на ліцензування технології, яка могла б принести мільйони до федеральної скарбниці.

Зазначено, що Moderna, вже отримала 1,4 млрд доларів на розробку та випробування своєї вакцини та ще 8,1 млрд на виробництво 500 млн доз для постачання в США.

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