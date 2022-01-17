В Moderna анонсували початок клінічних випробувань вакцини від "Омікрону"

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель анонсував початок клінічних випробувань вакцини від штаму коронавірусу "Омікрон". За його словами, випробування препарату почнуться в найближчі кілька тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Вакцина допрацьовується... Вона має надійти на клінічні випробування найближчими тижнями. Ми сподіваємося, що в березні ми зможемо отримати дані, щоб поділитися з регуляторними органами, щоб визначити наступні кроки", - сказав
Нагадаємо, очікується, що вакцина Moderna від штаму "Омікрон" буде готова до осені 2022 року.
Крім того, гендиректор Moderna розповів про розробку комбінованої вакцини, яка захищатиме від коронавірусу та грипу.