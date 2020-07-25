Модель RAB-тарифу від НКРЕКП має корупційні ризики, - нардеп

Модель стимулюючих тарифів НКРЕКП, яку запропонував регулятор - це повернення до часів Азарова, коли пропонувалося ділити активи штучним ручним чином на "стару" і "нову" базу. Запропонований варіант закладає величезні корупційні ризики.

Про це повідомила нардеп Людмила Буймістер в коментарі Цензор.НЕТ.

На її думку, на сьогодні у компаній-операторів системи розподілу абсолютно немає грошей для того, щоб інвестувати в оновлення мереж по країні. Це призводить до того, що зношеність мереж становить понад 80%, втрати електроенергії в мережах складають 30% в деяких регіонах, Україна посідає останнє місце в Європі за якістю електропостачання.

"Це операційні витрати та поточні ремонти. Вони закладені у тариф. Більше в тариф не закладається нічого. І це не дає можливості залучити навіть за нормальними ставками банківське фінансування щоб вкласти і побудувати нові мережі", - відзначає вона.

Буймістер переконана, що країні сьогодні потрібно прийняти саме європейський підхід до формування тарифів на розподіл електроенергії. Цей тариф дозволить обленерго залучати кошти в будівництво нових мереж на впровадження нових енергозберігаючих технологій.

За словами Буймістер, європейський підхід базується на середньозваженій вартості капіталу. Він застосовується для того, щоб лімітувати прибутковість і закласти в тариф можливість залучення кредитних коштів на відновлення мереж.

"На сьогоднішній день те, що запропонував Регулятор - це де-факто повернення часів Азарова, коли пропонувалося ділити активи штучним ручним чином на стару і нову базу. Це закладає величезні корупційні ризики, Регулятор буде в ручному режимі на власний розсуд регулювати тариф. Коли на це дивляться інвестори, вони не розуміють, як їм побудувати модель розрахунків і як під це можна брати на себе зобов'язання за кредитами, залучати кошти з інших джерел", - переконана Буймістер.

Нагадаємо, Міненерго закликало регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку.

Європейська бізнес асоціація пропонує спиратися на досвід країн, які успішно впровадили RAB-тариф, а саме не розділяти базу активів на стару на нову і нараховувати ставку повернення інвестицій на рівні середньозваженої вартості капіталу.