Мобільні оператори: перенесення номеру в іншу мережу повинне здійснюватися після попередньої ідентифікації абонента

Найбільші мобільні оператори України Київстар та Vodafone Україна вбачають можливість серйозних ризиків мобільного шахрайства внаслідок спрощення процедури перенесення мобільних номерів.

На засіданні НКРЗІ, яке відбудеться 31 липня, будуть обговорювати рішення про внесення змін у порядок перенесення мобільних номерів, зокрема скасування попередньої ідентифікації абонентів на боці «базового оператора» при перенесенні номерів у інші мережі. Таким чином, встановлювати чи є абонент законним власником номеру, що переноситься в іншу мережу, буде оператор-отримувач. Перевірка здійснюється за простим SMS-паролем. При цьому базовий оператор, який надавав послуги за номером що переноситься, виключається з процесу ідентифікації власника номеру.

Олександр Когут, директор з регуляторного забезпечення Київстар: !Таке спрощення містить суттєві ризики для абонента, який може втратити номер у результаті шахрайства і не зможе його повернути, як не зможе повернути і кошти зі свого мобільного чи банківського рахунку, якщо його номером заволодіє шахрай. Для операторів, які не зможуть встановити, чи дійсно абонент, який переносить номер, є його законним власником. Для держави, оскільки нові види шахрайства можуть призвести до сплеску злочинів, спрямованих не лише на доступ до мобільного банкінгу абонента, але і його персональної інформації, профілям у соціальних мережах тощо".

Людмила Цейтліна, начальник відділу проектно-аналітичної роботи Vodafone Україна: "Ми підтримуємо європейський досвід "єдиного вікна" для звернень щодо перенесення мобільних номерів. Проте більшість європейських країн вже має зареєстровану у своїх операторів абонентську базу. Абонент звертається до свого оператора і реєструється, як того вимагає законодавство у більшості країн. Зареєстрований абонент переносить номер, звернувшись до оператора-реципієнта. На сьогодні така процедура вже діє в Україні".

Експерти міжбанківської Асоціації членів платіжних систем України також вважають, що "знеособлене" перенесення номерів тільки загострить ризики шахрайства, враховуючи, що в Україні майже 90% абонентів користується мобільним зв’язком анонімно, на умовах передплати. За оцінкою Асоціації, лише у 2019 році через шахрайства з мобільними номерами громадяни України втратили близька 330 млн грн, якими заволоділи шахраї.

Телеком-оператори Київстар та Vodafone Україна підкреслюють, що для упередження шахрайства необхідно зберегти двокрокову модель перенесення номерів. Де перший крок -припинення відносин з базовим оператором з паралельним проходженням у встановленому законодавством порядку процедури ідентифікації. Другий – безпосереднє звернення до оператора-реципієнта для перенесення номеру. Така модель у чинних правових умовах здатна забезпечити безпечне перенесення номеру як абоненту, так і оператору телекомунікацій і гарантувати дотримання усіх прав та інтересів сторін транзакції.

Послуга перенесення мобільних номерів діє в Україні з травня 2019 року. За цей час послугою скористались 72 тисячі людей, або 0,13% від загальної кількості мобільних абонентів України. За інформацією з фінансових звітів операторів Київстар обслуговує 26,0 млн абонентів, Vodafone Україна – 19,5 млн, lifecell – 7,5 млн абонентів.