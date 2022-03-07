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Мобільні оператори та Мінцифра запустили тестування національного роумінгу

Автор: Антон Федорців

Мобільні оператори Vodafone, Київстар, lifecell у співпраці з державою вирішили надавати послугу національного роумінгу для своїх абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільну заяву мобільних операторів у Facebook.

"Оператори Vodafone, Київстар, lifecell разом з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку запускають тестування національного роумінгу в Україні. Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів", – йдеться у заяві.

Як підключитись до мережі іншого оператора. Всі пункти обов'язкові:

  1. Відключити автовибір мережі
  • на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
  • на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

3. Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Передусім нацроумінг буде підключений в зоні бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі – у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях. Згодом послуга запрацює по всій території України.

При використанні національного роумінгу зберігатиметься тарифікація, передбачена умовами "домашнього" тарифного плану. Окрім того, раз на день радять намагатись повернутись до мережі свого оператора.

До слова, трійка консалтингових гігантів розірвала співпрацю з Росією після агресії проти України.

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