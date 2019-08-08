Мобільні оператори домовилися розширити покриття 4G в Україні

Мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell домовилися розширити покриття 4G в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію, яка здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та захисту інформації.

Повідомляється, що оператори досягли домовленості щодо перерозподілу радіочастотного ресурсу в діапазоні 900 МГц, розподіливши його для забезпечення максимального використання кожним оператором. Також повідомляється, що наступним кроком щодо усунення фрагментації радіочастотного ресурсу в цьому діапазоні стане погодження його регіонального розподілу. Крім того, оператори будуть шукати компромісне рішення щодо встановлення особливих умов покриття населених пунктів та автомобільних доріг.

Нагадаємо, в липні заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. В Офісі також зазначили, що 4G впроваджена і працює майже в кожному обласному центрі.