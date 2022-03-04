Мобільний зв'язок у Херсоні частково відновили

Мобільний зв'язок на Херсонщині після кількагодинних збоїв частково відновився надвечір.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на канал Суспільне Херсон у Telegram.
Абоненти "Київстара" та Vodafone впродовж дня не могли користуватися мобільним зв'язком. Причиною називали ушкодження мереж.
Мобільні оператори пообіцяли відновити зв'язок, щойно з'явиться можливість дістатися до вузлів. Орієнтовно о 17:10 зв'язок від Vodafone знову запрацював у Херсоні.
До слова, раніше війська РФ відмовилися надати гуманітарний коридор до Херсона.
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