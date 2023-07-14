Мобилизированных россиян шантажом и угрозами заставляют подписывать контракт, - Маляр

"С начала июля с.г. в соединениях и воинских частях российских оккупационных войск, находящихся на временно оккупированной территории Украины, стали принуждать мобилизованных военнослужащих к подписанию контрактов о прохождении военной службы по контракту с ВС РФ", - написала Маляр.

Она отметила, что в случае отказа подписания контрактов командиры прибегают к шантажу подчиненных и прямых угроз содержания их на передовой без ротации. При этом для поощрения мобилизованным обещают освобождение от исполнения служебных обязанностей на 1-2 дня. Такие действия достаточно эффективным фактором в условиях отказа командирами предоставления отпусков.

"Таким образом, военное руководство страны-агрессора пытается создать для Кремля "утешительную" статистику относительно темпов набора на контрактную военную службу", - отметила Маляр.

Инструкция, как сдаться в плен, если вас мобилизовали оккупанты

Для граждан на оккупированных территориях, которых россияне принудительно забирают в свою армию, есть специальные инструкции, как правильно сдаться в плен:

Более подробно можно проконсультироваться, позвонив на горячую линию по номерам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ предложили извещать о мобилизации через SMS.

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