Мобилизированные зеки-оккупанты в Луганской области бегут от "своих" с оружием, - ОВА

В частности, как проинформировали в ОВА, многие такие авто заметили жители Алчевска.

"Ночью боекомплекты из них загружаются в меньшие транспортные средства для оперативной доставки на фронт", - говорится в сообщении.

Между тем, есть случаи, когда у оккупантов исчезает оружие.

"Как вот в Антраците, где мобилизованные заключенные при подготовке украли оружие и скрылись - зашли их только через двое суток в шахте. Что они успели сделать за это время - неизвестно", - отметили в сообщении.

Тем временем в выехавших Сватовом их руководители рассылают смс с требованием вернуться на работу, а в случае не возвращения угрожают увольнением.

Напомним, недавно ГУР перехватило разговор, в котором российские военные на фронте в Луганской области жалуются, что их покинуло командование, а обеспечения как не было, так и нет.

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